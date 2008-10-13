Померла актриса Вія Артмане
18:10, 13 жовтня 2008Культура
0
На 79-му році життя
На 79-му році життя померла актриса Вія Артмане.
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на латиське телебачення.
Вія Артмане, народна артистка СРСР, майже 30 років пропрацювала в Художньому академічному театрі імені Райніса, зазначає радіо «Свобода».
Вона була однією з найпопулярніших актрис радянського кіно. Велику популярність мали її ролі в таких картинах, як "Едгар і Крістіна", "Ніхто не хотів помирати", "Рідна кров", "Сильні духом", "Театр".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter