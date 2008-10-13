На 79-му році життя померла актриса Вія Артмане.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на латиське телебачення.

Вія Артмане, народна артистка СРСР, майже 30 років пропрацювала в Художньому академічному театрі імені Райніса, зазначає радіо «Свобода».

Вона була однією з найпопулярніших актрис радянського кіно. Велику популярність мали її ролі в таких картинах, як "Едгар і Крістіна", "Ніхто не хотів помирати", "Рідна кров", "Сильні духом", "Театр".