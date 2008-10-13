Національна спілка художників України відсвяткувала 70-річний ювілей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав художників з професійним святом та 70-річним ювілеєм Національної спілки художників України.

«Високо ціную діяльність Спілки як консолідуючої творчої сили, що гуртує митців, плекає таланти, примножує духовні скарби нашого народу, забезпечує гідне місце українського образотворчого мистецтва у світовому культурному просторі», - наголосив Президент у вітанні, текст якого розміщено на його Офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання. що подальші успіхи художників сприятимуть відродженню і розвитку нашої нації, а нинішня обдарована молодь вже невдовзі виросте у знаних майстрів.

«Нехай ваша творча громада і надалі опановує нові мистецькі обрії, розкриває співзвучні часові теми, гармонійно поєднує класичне надбання зі свободою пошуку», - зазначив Президент і побажав міцного здоров`я, щастя, добробуту, невичерпного натхнення, нових здобутків та відкриттів на славу України.