Президент відкриє Музей Героїв Крут

15:53, 14 жовтня 2008
Культура
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Ющенко здійснить поїздку в Чернігівську область

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14 жовтня здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.

Як повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, головна мета поїздки - участь у заходах з відкриття другої черги Меморіального комплексу «Пам`яті Героїв Крут». Зокрема, глава держави візьме участь у відкритті Музею Героїв Крут.

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