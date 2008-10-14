Президент відкриє Музей Героїв Крут

Ющенко здійснить поїздку в Чернігівську область

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14 жовтня здійснить робочу поїздку до Чернігівської області. Як повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, головна мета поїздки - участь у заходах з відкриття другої черги Меморіального комплексу «Пам`яті Героїв Крут». Зокрема, глава держави візьме участь у відкритті Музею Героїв Крут.

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