Помер син Депардьє

Актор Гійом Депардьє (Guillaume Depardieu) помер у понеділок від пневмонії, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву агентства Artmedia, з яким співробітничає батько померлого Жерар Депардьє.

Депардьє-молодший помер у віці 37 років в лікарні міста Гарш у передмісті Парижа.

Згідно з одержаною інформацією, причиною смерті актора став вірус, що спровокував тяжку форму запалення легенів.

"Він помер сьогодні (у понеділок) в першій половині дня, після того, як підхопив вірус, що спровокував блискавичну пневмонію", - йдеться в заяві агентства Artmedia.

Гійом Депардьє, син Жерара і Елізабет Депардьє, народився 7 квітня 1971 року. Вирішивши піти шляхом батька, він став актором і зіграв ролі майже в 20 кінокартинах, серед яких "Не варто чіпати сокиру" (2007 рік), "Черговий аптекар" (2003 рік), "Шкура ангела" (2002 рік), "Шануй батька свого" (2001 рік), "Пола Ікс" (1999 рік), "Усі ранки миру" (1991 рік), нагадує РІА "Новости".

1995 року Депардьє-молодший впав з мотоцикла і одержав сильне пошкодження правого коліна. 2003 року, у віці 32 років, після вісьмох років нестерпного болю, незважаючи на лікування антибіотиками і морфіном, актор зважився на ампутацію правої ноги до коліна. Тільки використання протеза дозволило йому знову ходити.