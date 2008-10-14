Президент підписав закон про перелік пам’яток культурної спадщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації".

Про це повідомляє прес-служба Президента.

До відповідного переліку входять 2464 пам’яток.

Законом передбачено, що пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладенням його умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані.

Законом передбачається визнати таким, що втратив чинність, Закон «Про тимчасову заборону приватизації пам’яток культурної спадщини».

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації" Верховна Рада ухвалила 23 вересня. За нього проголосували 359 народних депутатів з 439 зареєстрованих в сесійній залі.