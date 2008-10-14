Ющенко заснував щорічну премію «Українська книжка року»

Глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом заснував щорічну премію Президента України «Українська книжка року».

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Згідно з Указом, з метою гідного відзначення авторів і видавництв, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи, В.ЮЩЕНКО постановив заснувати щорічну премію Президента України «Українська книжка року».

Щорічно присуджуватиметься три премії за видатні досягнення «у галузі художньої літератури, за вагомий внесок у розвиток українознавства, за сприяння у вихованні підростаючого покоління».

Кабінету міністрів України В.ЮЩЕНКО доручив розробити та подати у місячний строк проект Положення про щорічну премію Президента України «Українська книжка року», а також передбачити при доопрацюванні проекту закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік», у проектах законів про держбюджет на 2010 та наступні роки видатки на виплату щорічних премій Президента України «Українська книжка року».