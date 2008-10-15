В Одеській області відкрито пам`ятник Тарасу Шевченку

У райцентрі Роздольна Одеської області відкрито пам`ятник видатному українському поету і художнику Тарасу Шевченку, зведений за кошти громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття монумента відбулося 14 жовтня на привокзальній площі райцентру. Пам`ятник Кобзареві створили відомі українські художники Володимир ЦИРУЛІК і Василь МИРОНЕНКО. Загальна вартість монумента - 270 тис. грн.

«Примітно, що кошти на створення цього прекрасного 6-метрового монумента зібрані жителями Роздольненського району за ініціативою активістів об`єднання «Просвіта» за сприяння Українського козацтва», - зазначив на церемонії відкриття голова облдержадміністрації Микола СЕРДЮК.