Відкрито пам`ятник народній артистці України Раїсі Кириченко

У селі Землянки Глобинського району Полтавської області відкрито пам`ятник народній артистці, Герою України Раїсі Кириченко.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник виготовлено з бронзи і встановлено на території школи, яка носить ім`я Р.Кириченко.

Його виготовили за кошти районного бюджету і спонсорів. Автор пам`ятника - Анатолій КОТЛЯР.

"Це перший і поки що єдиний пам`ятник Раїсі Кириченко - золотому голосу України. Такі люди як Раїса Кириченко - це не просто голос, це голос всієї землі української". - сказав на церемонії відкриття пам`ятника голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

Нагадаємо, в жовтні 2006 року в селі Землянки було відкрито музей-світлицю Раїси Кириченко. Крім того, в Полтаві щорічно проходить всеукраїнський фестиваль-конкурс "Пісенні крила Чураївни", присвячений пам`яті співачки.