У Києві відкрився 38-й Міжнародний кінофестиваль «Молодість».

Як передає кореспондент УНІАН, почесні гості фестивалю – Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Катерина ЮЩЕНКО.

У складі міжнародного журі – російська актриса Алла ДЕМИДОВА, угорський режисер Андраш ФЕСОШ, український художник та постановник Сергій ЯКУТОВИЧ, директор Міжнародного кінофестивалю в Тбілісі Гага ЧХЕІДЗЕ, український журналіст Юрій МАКАРОВ, художній керівник Фестивалю і директор Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ. Голова журі – американський актор Арман АССАНТЕ.

Фестивальну програму відкриває стрічка “Райські птахи” Романа БАЛАЯНА. На фестиваль приїхали виконавці головних ролей – російські актори Єгор ПАЗЕНКО та Андрій КУЗІЧЕВ.

Президент України вручив “Скіфського оленя” Р.БАЛАЯНУ за особливі заслуги в кінематографі.

Конкурсна програма “Молодості-2008” складається з трьох категорій – студентські, перші професійні короткометражні та перші повнометражні ігрові фільми.

В конкурсі повнометражних фільмів братиме участь єдина українська стрічка - 65-хвилинний фільм режисера Олександра ЖОВНИ «Маленьке життя».

Знімали «Маленьке життя» цього року в Україні, фільм став режисерським дебютом О.ЖОВНИ. Головні ролі зіграли Кирило СОСНІЦЬКИЙ, Ігор БОЖКО, Михайло ГОРНОСТАЛЬ, Людмила ЛОЗОВА і сам О.ЖОВНА.

Стрічка «Маленьке життя» - історія про тяжку долю сироти. Головний герой фільму – хлопчик Пилипко зимою 1932-1933 р. втрачає матір. Залишивсь без захисту та даху над головою, хлопчик знаходить прихисток у православному монастирі, де знайомиться із хворою дівчинкою, яку може врятувати молитва до Святого Пантелеймона. Тому Пилипко власноруч намалював ікону святого, і щоночі молився під вікнами дівчинки, сподіваючись, що вона одужає. Диво трапилось – дівчинка одужала, але Пилипко простудився і невдовзі помер від запалення легень. Через декілька років дівчинка приїжджає до цього монастиря і їй розповідають історію того часу, трепетливу історію її дитинства.

Переглянути фільм «Маленьке життя» можна буде 21 жовтня о 15:15 у Червоній залі кінотеатру «Київ».

Довідка УНІАН. Олександр ЖОВНА – кіносценарист, кінорежисер, письменник, член Національної спілки письменників України та Національної спілки кінематографістів України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат літературних премій. Народився у 1960 р. на Кіровоградщині, зараз живе у рідному місті Новомиргороді, де працює вихователем у дитячому будинку для розумово відсталих дітей. О.ЖОВНА - автор п`яти книг і ряду кіносценаріїв: "Партитура на могильному камені", "Дорога", "Експеримент", "Визрівання", "Вдовушка", "Second hand" та ін. Його твори видані в Токіо та Нью-Йорку.