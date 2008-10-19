Бред Пітт зіграє Одіссея

Кіностудія Warner Bros. має намір зняти фільм "Одіссея" за мотивами твору Гомера, головну роль у якій зіграє Бред Пітт.

Дія в картині буде перенесена в майбутнє і відбуватиметься в космосі.

У 2004 році на екрани кінотеатрів вийшов фільм "Троя" Вольфганга Петерсена, знятий за мотивами поеми Гомера "Іліада". Роль Ахілла в стрічці зіграв Бред Пітт.

Режисером "Одіссеї" виступить Джордж Міллер, який працює з Warner Bros. над стрічкою "Ліга Справедливості Америки", – екранізацією коміксів "Ліга Справедливості", в яких йдеться про сім супергероїв, які разом стали на захист Землі.

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