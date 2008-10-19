Фільм про Джорджа Буша в день прем`єри зібрав у США 4 мільйони
13:06, 19 жовтня 2008Культура
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Більш ніж двох тисячах кінотеатрах США
|Кадр із фільму ”W.”
Видання зазначає, що це вельми значна сума зборів для фільму про Джорджа Буша, оскільки стрічки про політиків не мають попиту серед американців, які активно відвідують кінотеатри. Крім того, відгуки кінокритиків про "W." часто носили негативний характер.
Перше місце за зборами зайняв знятий за мотивами комп`ютерної гри бойовик "Макс Пейн" з Марком Уолбергом у головній ролі. Третє місце займає драма "Таємне життя бджіл" з Куїн Латіфой і Дакотой Феннінг.
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