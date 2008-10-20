Картина Люсьєна Фрейда продана за 9,4 мільйона доларів (фото)

Незавершений портрет Френсіса Бекона пензля Люсьєyа Фрейда 19 жовтня був проданий на нью-йоркському аукціоні Christie`s за 9,4 мільйона доларів, повідомляє Reuters

Ця сума тільки трохи перевищує нижню межу оцінок експертів, які припускали, що портрет буде проданий за 8,5-12 мільйонів доларів. Reuters зазначає, що таким чином ринок витворів мистецтва, що до останнього часу ставив цінові рекорди, реагує на світову фінансову кризу.

Британські художники Фрейд і Бекон дружили з середини сорокових років до смерті Бекона в 1992 році. Картина, яка продана на Christie`s, була написана Фрейдом у 1956-57 роках. З 1972 року портрет зберігався в приватній колекції і майже не виставлявся.

Відомий ще лиш один портрет Бекона роботи Фрейда. Він був написаний в 1952 році, а в 1988 році картину викрали з берлінської виставки. З тих пір художник заборонив відтворювати репродукцію цієї роботи в кольорі.

У травні 2008 року 85-річний Люсьєн Фрейд став "найдорожчим" з сьогоднішніх художників, коли його полотно "Спляча соцпрацівниця" було продане на аукціоні Christie`s за 33,6 мільйона доларів.