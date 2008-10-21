В Івано-Франківську видано туристичний путівник “Стежками УПА”

Івано-Франківська облдержадміністрація видала 200-сторінковий туристичний путівник “Стежками Української Повстанської Армії”.

Путівник ілюстрований, містить 300 світлин, і присвячений 66-й річниці створення УПА. Як стверджують його упорядники, вони ставили перед собою декілька завдань: популяризувати місця боїв УПА, мотивувати мандрівників до збору нової інформації, здійснювати опіку над могилами повстанців.

За словами начальника управління культури ОДА Володимира Федорака, путівник “Стежками Української Повстанської Армії” – це результат піврічної дослідницької праці управління культури та науково–редакційного відділу “Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область”.

Путівник знайомить з 8-ма маршрутами, що стосуються місць боїв УПА, підпілля ОУН: «Батьківщиною Степана Бандери» (Станіславська земля, Калущина); «Повстанська Бойківщина» (Рожнятівський і Долинський райони); «Слідами боїв УПА у передгір’ї Карпат” (Богородчанський і Надвірнянський райони); “Шляхами оунівського підпілля в околицях Галича” (Галицький район); “Карпатськими стежками УПА” (Верховинський і Косівський райони); “Підпілля придністровського краю” (Тисменицький і Тлумацький райони); “Підпілля Рогатинщини” (місцями перебування Головного Командира УПА та військових вишколів); “Повстанським Покуттям” (Городенківський, Коломийський та Снятинський райони).

Кожен маршрут ілюстрований картою, містить докладний опис подій, які відбувалися на даному терені, життєписи осіб, які утверджували незалежність України. Передмову до путівника “Стежками Української Повстанської Армії” написав голова Всеукраїнського братства ОУН–УПА Михайло Зеленчук.

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