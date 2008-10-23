Ступка знімається у фантастичному фільмі ”Відторгнення”

Український актор Богдан Ступка та російський артист Олександр Баширов знімаються в повнометражному художньому фільмі в жанрі психологічної фантастики "Відторгнення" за мотивами повісті Андрія Саломатова "Г".

Як повідомляє прес-служба "MMG tv & films", "Відторгнення" – це історія любові при незвичайних обставинах. За сюжетом картини люди поспіхом покидають місто, небо над яким стало нефритово-зеленого кольору. Все навколо покривається зеленою цвіллю, що стрімко розростається, поглинає все живе. По вулиці йдуть колони танків і бронетехніки. Деякі пішоходи, що безцільно хитаються на вулицях, поводяться неадекватно – викрикують незв`язні пропозиції, махають руками і механічно здійснюють недоцільні дії. Головному героєві картини належить з`ясувати, що відбувається з містом – вторгнення інопланетного розуму або наслідки невдалого випробування військових?

Режисером проекту виступив Володимир Лерт – випускник кіношколи Brooks Institute of Photography, яку називають основою Голлівуду. У картині також грають Сергій Бабкін, Агнія Дітковськіте та інші.

У прокат картина "Відторгнення" вийде весною 2009 року.

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