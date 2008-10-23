Моїсеєв представить Україну на Євробаченні?
10:35, 23 жовтня 2008Культура
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Рішення буде за тиждень
|Борис Моїсеєв
За інформацією низки ЗМІ, Борюсі також надійшли пропозиції про участь у конкурсі від Росії та Білорусі.
Причому повідомляється, що президент Білорусії Александр Лукашенко звернувся до Моїсеєва особисто.
За словами зірки, він поки не знає, честь якої країни буде захищати на "Євробаченні-2009".
Рішення прийме за тиждень.
Як раніше писав ТаблоID, на "Євробачення-2008" від України з‘їздила Ані Лорак, яка посіла друге місце.
Переможцем конкурсу став російський співак Діма Білан.
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