Моїсеєв представить Україну на Євробаченні?

Співаку Борису Моїсеєву запропонували представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2009", який пройде у Москві.

За інформацією низки ЗМІ, Борюсі також надійшли пропозиції про участь у конкурсі від Росії та Білорусі.

Причому повідомляється, що президент Білорусії Александр Лукашенко звернувся до Моїсеєва особисто.

За словами зірки, він поки не знає, честь якої країни буде захищати на "Євробаченні-2009".

Рішення прийме за тиждень.

Як раніше писав ТаблоID, на "Євробачення-2008" від України з‘їздила Ані Лорак, яка посіла друге місце.

Переможцем конкурсу став російський співак Діма Білан.

ТаблоID