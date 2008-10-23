Єжи Гофман представить у Житомирі новий фільм про Україну
Відкрився міжнародний фестиваль "Кінотур"
|Єжи Гофман
Як повідомила УНІАН організатор фестивалю Олена КУЗНЄЦОВА, він триватиме до 26 жовтня за підтримки міської ради.
О.КУЗНЄЦОВА розповіла, що почесним гостем фестивалю є відомий польський режисер Є.ГОФМАН, якого українці знають здебільшого як режисера фільму "Вогнем і мечем".
"У рамках фестивалю відбудеться урочисте відкриття двох виставок та безкоштовний прем`єрний показ нового фільму Є.ГОФМАНА",- сказала О.КУЗНЄЦОВА.
Вона зазначила, що гості фестивалю також переглянуть ізраїльські фільми.
Є.ГОФМАН прибув до Україну в рамках туру з показу свого нового документального фільму "Україна. Становлення нації". Про це він розповів журналістам після зустрічі з губернатором Житомирщини Юрієм ЗАБЕЛОЮ. Новий фільм бажаючі обговорять на прес-конференції у п’ятницю в облдержадміністрації, а урочисто закриють фестиваль у неділю в житомирському кінотеатрі "Україна".