Єжи Гофман представить у Житомирі новий фільм про Україну

У Житомирі відкрився 5-ий Міжнародний фестиваль екранних мистецтв "Кінотур" за участю всесвітньо відомого режисера Єжи ГОФМАНА.

Як повідомила УНІАН організатор фестивалю Олена КУЗНЄЦОВА, він триватиме до 26 жовтня за підтримки міської ради.

О.КУЗНЄЦОВА розповіла, що почесним гостем фестивалю є відомий польський режисер Є.ГОФМАН, якого українці знають здебільшого як режисера фільму "Вогнем і мечем".

"У рамках фестивалю відбудеться урочисте відкриття двох виставок та безкоштовний прем`єрний показ нового фільму Є.ГОФМАНА",- сказала О.КУЗНЄЦОВА.

Вона зазначила, що гості фестивалю також переглянуть ізраїльські фільми.

Є.ГОФМАН прибув до Україну в рамках туру з показу свого нового документального фільму "Україна. Становлення нації". Про це він розповів журналістам після зустрічі з губернатором Житомирщини Юрієм ЗАБЕЛОЮ. Новий фільм бажаючі обговорять на прес-конференції у п’ятницю в облдержадміністрації, а урочисто закриють фестиваль у неділю в житомирському кінотеатрі "Україна".