Віктору Цою встановлять пам`ятник у Санкт-Петербурзі

Голова комітету з культури Санкт-Петербурга Антон Губанков підтримав пропозицію ініціативної групи встановити в місті пам`ятник відомому музикантові Віктору Цою.

У даний час ведеться реєстрація відповідного фонду. Потім місто запропонує декілька варіантів місця, де передбачається встановити пам`ятник.

За словами координатора ініціативної групи Михайла Пензієва, уже знайдений спонсор, готовий виділити на створення скульптури 4-5 млн. рублів. Організатори сподіваються відкрити пам`ятник 15 серпня 2009 року – 19-им роковинам з дня загибелі музиканта..

Нагадаємо, що 15 серпня 2002 року в Латвії на місці загибелі Віктора Цоя був зведений пам`ятник музикантові.

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