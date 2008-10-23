Віктору Цою встановлять пам`ятник у Санкт-Петербурзі
13:17, 23 жовтня 2008Культура
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Уже знайдено спонсора
|Віктор Цой
У даний час ведеться реєстрація відповідного фонду. Потім місто запропонує декілька варіантів місця, де передбачається встановити пам`ятник.
За словами координатора ініціативної групи Михайла Пензієва, уже знайдений спонсор, готовий виділити на створення скульптури 4-5 млн. рублів. Організатори сподіваються відкрити пам`ятник 15 серпня 2009 року – 19-им роковинам з дня загибелі музиканта..
Нагадаємо, що 15 серпня 2002 року в Латвії на місці загибелі Віктора Цоя був зведений пам`ятник музикантові.
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