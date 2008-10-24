Продовження «Мадагаскара» покажуть в Україні через тиждень
14:17, 24 жовтня 2008Культура
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Раніше, ніж в усьому світі
З безпечного зоопарку в небезпечну Африку. Щоб довести: тепличні звірі - також звірі. Герої славнозвісного мультфільму «Мадагаскар» потрапляють у новий вир пригод у продовженні анімаційної стрічки.
Режисери мультфільму обіцяють незабутнє враження від перегляду їхнього творіння для всієї сім’ї. «Мадагаскар-2» стартує в українському кінопрокаті 30 жовтня, на тиждень раніше, ніж в інших країнах світу, інформує тижневик «ТВ-парк».
Жанр анімаційного фільму «Мадагаскар-2» - сімейна комедія з елементами бойовика.
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