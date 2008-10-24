Продовження «Мадагаскара» покажуть в Україні через тиждень

З безпечного зоопарку в небезпечну Африку. Щоб довести: тепличні звірі - також звірі. Герої славнозвісного мультфільму «Мадагаскар» потрапляють у новий вир пригод у продовженні анімаційної стрічки.

Режисери мультфільму обіцяють незабутнє враження від перегляду їхнього творіння для всієї сім’ї. «Мадагаскар-2» стартує в українському кінопрокаті 30 жовтня, на тиждень раніше, ніж в інших країнах світу, інформує тижневик «ТВ-парк».

Жанр анімаційного фільму «Мадагаскар-2» - сімейна комедія з елементами бойовика.

ICTV