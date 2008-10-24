Кетрін Зета-Джонс стане єгипетською царицею

Стівен Содерберг планує зняти рок-н-рольний мюзикл "Клеопатра" з Кетрін Зетою-Джонс у ролі єгипетської цариці.

Крім того, Содерберг має намір запропонувати Х`ю Джекману роль Марка Антонія - коханця і чоловіка Клеопатри.

Сценаристом картини з бюджетом у 30 мільйонів доларів виступив колишній басист американською рок-групи Guided by Voices, яка запише всю музику до фільму.

Перш ніж приступити до зйомок "Клеопатри" Содерберг займеться низькобюджетною картиною "The Girlfriend Experience", яка буде присвячена життю елітної повії в Нью-Йорку.

Содерберг відомий за своїми картинами "Трафік", "Ерін Броковіч", "Соляріс" і "Одинадцять друзів Оушена".

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