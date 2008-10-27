Мусліма Магомаєва поховають у Баку

Народний артист СРСР Муслім Магомаєв, який помер минулої суботи, буде похований в середу, 29 жовтня в Баку на Алеї почесного поховання, де покояться видатні діячі Азербайджану. Про це заявив міністр культури і туризму Азербайджану Абульфаз Караєв.

Тим часом раніше міністр культури Росії Олександр Авдєєв заявляв, що співака поховають на Ваганьковському кладовищі Москви.

Прощання з Магомаєвим пройде 28 жовтня в концертному залі імені Чайковського в Москві (початок о 10:00) і 29 жовтня в домі Азербайджанської державної філармонії, що носить ім`я його діда Мусліма Магомаєва.

Муслім Магомаєв помер на 67 році життя в шість годин ранку 25 жовтня в своїй московській квартирі після важкої тривалої хвороби. Президенти Росії та Азербайджану Дмитро Медвєдев і Ільхам Алієв висловили співчуття вдові Магомаєва, народній артистці СРСР Тамарі Синявській.

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