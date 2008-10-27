До Києва приїде відома фінська співачка
16:01, 27 жовтня 2008Культура
0 0
Опубліковані дати концертів Тарьї Турунен
|Тарья Турунен
Виступ Тарьї Турунен відбудеться у центрі культури і мистецтв Національного авіаційного університету в Києві 3 листопада.
Наступного дня співачка виступить у Мінську, потім відправиться до Москви.
Гастролі проходитимуть на підтримку першого сольного англомовного альбому Тарьї «My Winter Storm», який випущений в кінці 2007-го року і став «золотим» у Фінляндії, Чехії, Угорщині та Росії.
У турне співачку супроводжуватиме концертна група в складі гітариста Олексія Шолпа (Farmer Boys), басиста Олівера Холзварта (Blind Guardian), ударника Майка Террані (екс-Rage), клавишниці Марії Ільмоніємі і віолончеліста Макса Лільї (екс-Apocalyptica).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter