До Києва приїде відома фінська співачка

16:01, 27 жовтня 2008
Культура
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Опубліковані дати концертів Тарьї Турунен

Опубліковані дати концертів колишньої вокалістки фінської групи Nightwish Тарьї Турунен під час турне по Східній Європі, під час якого вона планує відвідати Україну.

Виступ Тарьї Турунен відбудеться у центрі культури і мистецтв Національного авіаційного університету в Києві 3 листопада.

Наступного дня співачка виступить у Мінську, потім відправиться до Москви.

Гастролі проходитимуть на підтримку першого сольного англомовного альбому Тарьї «My Winter Storm», який випущений в кінці 2007-го року і став «золотим» у Фінляндії, Чехії, Угорщині та Росії.

У турне співачку супроводжуватиме концертна група в складі гітариста Олексія Шолпа (Farmer Boys), басиста Олівера Холзварта (Blind Guardian), ударника Майка Террані (екс-Rage), клавишниці Марії Ільмоніємі і віолончеліста Макса Лільї (екс-Apocalyptica).

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