Christie`s проведе в Києві виставку шедеврів мистецтва

У Києві з 6 по 9 листопада пройде передаукціонна виставка, що включає топ-лоти майбутніх торгів Christie`s. Відвідувачі зможуть побачити 18 витворів мистецтва в різних категоріях – від мистецтва Старих Майстрів до російського мистецтва, йдеться у прес-релізі аукціонного дому Christie`s.

Серед 18 шедеврів, які будуть виставлені в Національній філармонії України, роботи пензля Наталії Гончарової, Володимира Баранова-Россіне, Костянтина Сомова, Василя Верещагіна, Казимира Малевича, Каналетто, Брейгеля, Гандольфі та Хальса, що охоплюють 200 років історії світового мистецтва.

Самі торги пройдуть цією осені в Лондоні.

Виставка проходить у рамках міжнародної виставкової програми Christie`s, що охоплює Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Абу-Дабі, Москву та Київ. Це вже друга виставка аукціонного дому, з тих, що Christie`s провів на Україні цього року.

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