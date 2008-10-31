Лорак назвали найталановитішою українською співачкою

За нею слідує Софія Ротару

Складено рейтинг найталановитіших українських співачок, який очолили Ані Лорак, Софія Ротару і Таїсія Повалій. Складено рейтинг найталановитіших українських співачок, який очолили Ані Лорак, Софія Ротару і Таїсія Повалій. За Аню Лорак віддали голоси 18% респондентів. За нею слідує Софія Ротару – її талант відзначили 14% українських меломанів. Замикає трійку фіналістів Таїсія Повалій, за яку віддали голоси 12% опитаних. Такі результати телефонного опиту, проведеного компанією "Перша рейтингова система". У рейтинг найталановитіших потрапили Руслана (7%), Наталія Могилевська (7%), Тіна Кароль (6%), Ніна Матвієнко (4%) та Ірина Білик (4%). Талант Верки Сердючки визнали 2% опитаних, таку ж кількість голосів одержала Міка Ньютон. Решта українських співачок набрала 1% і менше голосів. 2% респондентів відповіли, що серед сучасних вітчизняних співачки немає талановитих. Дослідження проводилося 18-21 жовтня 2008 року в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі та Львові. Подробиці

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