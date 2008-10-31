Лорак назвали найталановитішою українською співачкою
За нею слідує Софія Ротару
|Ані Лорак. Фото УНІАН
За Аню Лорак віддали голоси 18% респондентів. За нею слідує Софія Ротару – її талант відзначили 14% українських меломанів.
Замикає трійку фіналістів Таїсія Повалій, за яку віддали голоси 12% опитаних.
Такі результати телефонного опиту, проведеного компанією "Перша рейтингова система".
У рейтинг найталановитіших потрапили Руслана (7%), Наталія Могилевська (7%), Тіна Кароль (6%), Ніна Матвієнко (4%) та Ірина Білик (4%).
Талант Верки Сердючки визнали 2% опитаних, таку ж кількість голосів одержала Міка Ньютон.
Решта українських співачок набрала 1% і менше голосів.
2% респондентів відповіли, що серед сучасних вітчизняних співачки немає талановитих.
Дослідження проводилося 18-21 жовтня 2008 року в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі та Львові.