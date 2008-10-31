Бонд Деніел Крейг розповів, чим його вразила Куриленко
14:57, 31 жовтня 2008Культура
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Ольга має великий природний талант
Виконавець ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг зізнався, чим вразила його українська акторка Ольга Куриленко.
– Мене вона дуже вразила своїм завзяттям і старанністю, – сказав він у інтерв‘ю "Комсомольській правді".
Нагадаємо, у новій серії бондіани "Квантум милосердя" Куриленко грає дівчину агента 007.
На питання журналістів, як Крейгу працювалося із українкою, він відповів:
– Ну, деякий досвід у неї є. У неї також великий природний талант. Марк (режисер) з нею дуже довго працював, адже історія, розказана в картині, багато в чому зав`язана на героїні Ольги.
– Як на мене, вона прекрасно справилася з покладеною на неї завданням, – підсумував нестандартний Бонд-блондин.
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