Бонд Деніел Крейг розповів, чим його вразила Куриленко

Виконавець ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг зізнався, чим вразила його українська акторка Ольга Куриленко.

– Мене вона дуже вразила своїм завзяттям і старанністю, – сказав він у інтерв‘ю "Комсомольській правді".

Нагадаємо, у новій серії бондіани "Квантум милосердя" Куриленко грає дівчину агента 007.

На питання журналістів, як Крейгу працювалося із українкою, він відповів:

– Ну, деякий досвід у неї є. У неї також великий природний талант. Марк (режисер) з нею дуже довго працював, адже історія, розказана в картині, багато в чому зав`язана на героїні Ольги.

– Як на мене, вона прекрасно справилася з покладеною на неї завданням, – підсумував нестандартний Бонд-блондин.

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