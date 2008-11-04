Виявлено одну з викрадених у Закарпатті картин

Виявлена одна з чотирьох картин, викрадених з Ужгородського краєзнавчого музею у вересні цього року.

За матеріалами Служби безпеки України, полотно "Ліс" пензля Антона Кашшая було знайдено в одному з київських антикварних салонів.

Витвір мистецтва залучений до матеріалів кримінальної справи. У подальшому, після проведення відповідних експертиз і слідчих дій, картина буде повернена до Державного музейного фонду України. Кримінальна справа за фактом крадіжки музейних цінностей порушена управлінням МВС України в Закарпатській області.

Тим часом СБУ продовжує пошуки викрадених картин "Водопад Лютянка" Ігоря Грабара, "Буковий ліс" Федора Манайла і "Ворочивські скелі" Йосипа Бокшая.

Експерти не називають вартість викраденого. За неофіційними даними, тільки полотна Йосифа Бокшая на останньому аукціоні в Києві продавалися за ціною від $25 000.

Нагадаємо, на початку вересня 2008 року з Ужгородському замку Закарпатського краєзнавчого музею було вкрадено чотири роботи відомих закарпатських живописців.

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