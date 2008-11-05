У Києві пройде масштабна книжкова виставка

У четвер, 6 листопада, у Києві відкривається 11-й Міжнародний книжковий ярмарок "Медвін: Книжковий світ".

"На виставці будуть представлені книги різних видів і тематик близько 300 видавництв, серед яких дитяча література, шкільні підручники, видання класиків, сучасних письменників, науково-популярна, художня, технічна і спеціалізована література", - повідомив президент Української асоціації видавців і розповсюджувачів книг Олександр Афонін.

За його словами, у рамках ярмарку пройде також Київський міжнародний фестиваль християнської книги. Все проходитиме в експоцентрі "Спортивний" до 9 листопада.

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