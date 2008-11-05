Сьогодні виповнюється 95 років з дня народження Вів`єн Лі

5 листопада виповнюється рівно 95 років з дня народження Вів`єн Лі, легендарної англійської актриси і одній з найкрасивіших жінок в історії світового кінематографа.

Вівіан Мері Хартлі народилася 5 листопада 1913 року в гімалайському гірському селі в Індії. Її незвичайну, екзотичну красу пояснюють чи то індійськими, чи то вірменським корінням її матері-напівкровки Гертруди Робертсон-Ягджі. Батьком Вівіан був британський бізнесмен Ернст Річард Хартлі.

На своїй історичній батьківщині Вівіан уперше побувала, коли їй було 6 років. Там мати віддала її в монастирську школу. Акторські здібності почали виявлятися у Вівіан ще в ранньому дитинстві, проте заохочував їх тільки батько. У 18 років, всупереч волі матері, вона поступила в Королівську академію драматичного мистецтва. Незабаром після цього вийшла заміж за юриста Герберта Лі Холмана, у шлюбі з яким народила свою єдину дочку. До речі, свій псевдонім – Вів`єн Лі – вона узяла за другим іменем чоловіка.

Знайомство зі знаменитим Лоуренсом Олів`є, кумиром і чоловіком усього її життя, відбулося на зйомках мелодрами "Вогонь над Англією". Воно перевернуло все її життя. Їхній роман продовжувався більше трьох років, оскільки обидва на той момент були невільні і довгий час не могли добитися розлучення від свого подружжя. Одружитися вони змогли лише в серпні 1940 року.

Знаменитою на весь світ Вів`єн Лі зробила блискуче зіграна роль Скарлетт О’Хари в "Віднесених вітром", яка дісталася їй частково завдяки Лоуренсу Олів`є. Адже саме він дізнався про відкритий кастинг на цю роль, коли знімався в Голлівуді в "Грозовому перевалі", і запропонував Вів`єн взяти в ньому участь. Вона затьмарила красунь Норму Ширер, Полетт Годдар і ще сто актрис, що також претендували на цю роль.

Екранізація всесвітньо відомого роману Маргарет Мітчелл висувалася на премію Оскар у 14 номінаціях, одержала 8 з них і стала вічною легендою світового кіно, а роль Скарлетт О’Хари стала кращою в кар`єрі тоді ще мало відомої англійської актриси і на все життя зв`язала ім`я Вівьєн Ліз ім`ям її героїні. У 26 років Вів`єн Лі одержала за цю роль свій перший "Оскар". Цікаво, що сама актриса не була великою прихильницею знаменитої американської саги, її улюбленим фільмом завжди залишався "Міст Ватерлоо" Мервіна Ле Роя.

Разом з Лоуренсом Олів`є Вівьєн Лі знялася у фільмах "21 день" і "Леді Гамільтон", які привертали глядачів, перш за все, їхнім шлюбом. У картині про багаторічний любовний зв`язок леді Гамільтон з адміралом Гораціо Нельсоном Вів`єн Лі виглядала такою красивою і плотською, якою не була навіть в "Віднесених вітром".

У 1945 році вийшов ще один фільм з Вів`єн Лі в головній ролі – "Цезар і Клеопатра". Ця стрічка, одна з найпомпезніших британських постановок того часу, показала, що англійці можуть ставити фільми не менш масштабні, нгіж Голлівуд, а Вів`єн Лі може сяяти не тільки в "Віднесених вітром" або в "Леді Гамільтон". Тоді ж актор і режисер Орсон Уеллс сказав про неї: "Раз на покоління з`являється леді, від якої не може відвести око весь континент".

Повернувшись з Америки до Британії після Другої світової війни, актриса стала багато грати в театрі, сяяла на сцені в п`єсах класичного репертуару. На початку 50-х Лоуренс Олів`є знову відправився до Голлівуду на зйомки кінофільму "Сестра Керрі" за знаменитим романом Теодора Драйзера. Вів`єн Лі поїхала за ним і знялася у ролі Бланш Дюбуа в "Трамваї "Бажання" за п`єсою Теннессі Уїльямса. Ця роль принесла актрисі другого "Оскара".

Відносини з Олів`є, затьмарені відсутністю спільних дітей і прогресуючою хворобою Вів`єн Лі, поступово псувалися. Ще в 1945 році у неї виявили туберкульоз. Хвороба діяла на психіку актриси, її часто мучили напади депресії, у неї бували нервові зриви. Траплялися навіть напади безумства, під час яких вона кидалася на чоловіка, а потім не могла нічого пригадати.

Лоуренс Олів`є говорив тоді, що вона стала абсолютно іншою, чужою йому жінкою, що не має нічого спільного з тією Вів`єн Лі, в яку він колись закохався. Недивно, що у нього почався роман з іншою жінкою – актрисою Джоан Плоурайт. У день 45-річчя Вів`єн він подарував їй розкішний роллс-ройс і оголосив, що хоче розлучення. Це стало для Вів`єн Лі важким ударом. І навіть коли він пішов від неї, у глибині душі вона завжди сподівалася на його повернення.

Актриса продовжувала грати в спектаклях, знялася ще в двох фільмах, одержала "Тоні" за бродвейську роль у мюзиклі "Товариш". Останнім її фільмом стала картина Стенлі Крамера "Корабель дурнів".

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