Кірі Муратовій виповнилося 74

Учора, п’ятого листопада, культовій українській режисерці виповнилося 74 роки. Проте обходячись найменшою можливою помпою святкування всіх ювілеїв і дат, Кіра Георгіївна продовжує знімати кіно. За своїм незмінним принципом – так, як їй самій подобається. Не зважаючи ні на цензуру, ні на критику, ні на славу і звання, ні взагалі на те, яке «тисячолітття на дворі». Тобто Кіра Муратова – зразок абсолютної незалежності.

«Муратівськє кіно нікого не залишає байдужим, – упевнений продюсер трьох останніх фільмів режисерки Олег Кохан. – Жоден з її фільмів не вилітає в інше вухо: кожен продовжує, засівши в звивині, розбурхувати і ставити нескінченні питання. Це унікальний талант».

Кіра Муратова народилася в 1934 році на території нинішньої Молдови, у Сороках. Провчившись один курс на філологічному факультеті МГУ, пішла у ВГІК на режисерський, у майстерню С.А.Герасимова і Т.Ф.Макарової. З 1962 року працювала на Одеській кіностудії режисером-постановником. Її кіно стало доходити до глядача тільки в кінці вісімдесятих, хоча перший свій фільм – “У крутого яру” – вона зняла ще в 1961 році.

У 1967 році з`явилася стрічка “Короткі зустрічі”, у якій вона відкрила Ніну Русланову і зіграла сама. У ній же одна з перших кіноролей Володимира Висоцького.

Зліт популярності Муратової припаждає на перебудову, коли були зняті “Зміна участі” (1987) частішим і “Астенічний синдром” (1989). А новим витком стали «Настроювач» (2004) і «Два в одному» (2006), де розкрився талант Ренати Літвінової не тільки як актриси, а як і сценариста.

Кіра Муратова – лауреат фестивалів у Локарно, Берліні, Москві та Сочи. Народна артистка Української РСР. Лауреат Держпремії України. У 2004 році одержала вищу державну нагороду України – орден Ярослава Мудрого IV ступеню, у 2006 – російський Оскар – премію «Ніка» за «Два в одному», а в 2007 стала Людиною року.

У даний час закінчується робота над новою картиною Кіри Муратової «Мелодія для шарманки», у якій, окрім коханих режисером Ренати Літвінової, Олега Табакова та Ніни Русланової, знялися юні дебютанти Олена Костюк і Рома Бурлака.

Це різдвяна історія, але не казка про долю двох дітей-сиріт, які опинилися наодинці з дорослими проблемами. Прем`єра картини, за словами продюсера Олега Кохана, запланована на весну 2009-го після світової прем`єри в рамках міжнародного фестивалю категорії «А».