Історично цінна львівська бруківка прикрашає подвір’я багатіїв

У центрі міста ремонт, каміння лежить посеред вулиці й люди не проти на ньому заробити – крадуть і продають багатим.

Розпродати Львів по камінчику. Кореспондент видання «Вечірні вісті» вийшов на вулицю міста Лева з провокаційною метою - поспекулювати древньою бруківкою. Втім, торгівля не пішла. Місцеві засоромили журналіста. Кажуть, львівська бруківка – безцінна візитка Львова.

Нині більшість львівських вулиць ремонтують. Знамениту бруківку знімають і навалюють горами прямо поперек дороги, пише видання. Кілька років тому під час ремонту частина бруківки зникла. Пізніше її знайшли на подвір’ях місцевих багатіїв.

Львівській бруківці стільки ж років, скільки самому місту.

ICTV