Кузьма напише пісню про фінансову кризу
16:09, 06 листопада 2008Культура
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"Криза не така драматична, як повінь у Західній Україні. А все, що пов`язане з урядом – це якраз тема для "Співаючих трусів", – вважає співак...
Лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко пише новорічну пісню для своїх підопічних - колективу "Співаючі труси" – під назвою "Тазик олів`є", частина якої буде присвячена фінансовій кризі в Україні.
За словами музиканта, текст композиції буде готовий через три дні. Сам Кузьма не збирається виконувати пісні на тему фінансової кризи.
"Криза не така драматична, як повінь у Західній Україні. А все, що пов`язане з урядом – це якраз тема для "Співаючих трусів", – вважає співак.
Нагадаємо, у серпні українські артисти зняли кліп на пісню "Повінь" з метою зібрати кошти для допомоги постраждалим від повені регіонам на Західній Україні. Слова і музику до пісні написав Кузьма.
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