Кузьма напише пісню про фінансову кризу

Лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко пише новорічну пісню для своїх підопічних - колективу "Співаючі труси" – під назвою "Тазик олів`є", частина якої буде присвячена фінансовій кризі в Україні.

За словами музиканта, текст композиції буде готовий через три дні. Сам Кузьма не збирається виконувати пісні на тему фінансової кризи.

"Криза не така драматична, як повінь у Західній Україні. А все, що пов`язане з урядом – це якраз тема для "Співаючих трусів", – вважає співак.

Нагадаємо, у серпні українські артисти зняли кліп на пісню "Повінь" з метою зібрати кошти для допомоги постраждалим від повені регіонам на Західній Україні. Слова і музику до пісні написав Кузьма.

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