На MTV Europe Music Awards роздали нагороди

Американська поп-діва Брітні Спірс стала переможницею відразу в двох номінаціях на 15-ій церемонії вручення нагород MTV Europe Music Awards, яка відбулася увечері в четвер на сцені концертного комплексу "Ехо-арена" в Ліверпулі. Це кращий альбом ("Blackout"), і кращий виконавець 2008-го року.

Таким чином, остаточно завершилася чорна смуга в житті Брітні, коли вона раз у раз ставала антигероїнею газетних смуг, лікувалася від пристрасті до алкоголю і наркотиків, розлучалася, була позбавлена батьківських прав і стриглася наголо.

Приз з гучною назвою "За кращий виступ у всі часи" згідно з результатами проведеного раніше інтернет-опитування дістався екс-зірці танцювальної музики 1980-х Ріку Естлі. Проте він не став одержувати його сам, а довірив це право скандально відомій зірці Періс Хілтон.

Особливі почесті на церемонії були віддані Полу МакКартні. Він був удостоєний премії "Легенда музики всіх часів", яку канал MTV заснував спеціально, щоб підкреслити видатний внесок екс-бітла в розвиток популярної музики XX століття. Нагороду МакКартна вручив лідер ірландської групи U2 Боно.

У відповідь зворушений Пол пригадав заслуги кожного з музикантів "четвірки Ліверпуля" і тим самим дав зрозуміти, що приз цей заслужив не він один. Крім того, МакКартні подякував усім, хто на виборах президента США проголосував за Барака Обаму.

Загальний список переможців:

"Краща пісня" – Pink "So What"

"Відео року" – 30 Seconds To Mars, "A Beautiful Lie"

"Кращий живий виступ" – Tokio Hotel

"Кращий хіп-хоп виконавець" – Кені Вест

"Кращий рок-гурт" – 30 Seconds To Mars

"Вибір артистів" – Ліл Вейн

"Виконавець 2008 року" – Брітні Спірс

"Легенда музики всіх часів" – Пол МакКартніа

"Альбом року" – Брітні Спірс, "Blackout"

"Кращий виконавець Європи" – Емре Айдін (Туреччина)

"Прорив року" – Кеті Перрі

"Виконавець всіх часів" – Рік Естлі

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