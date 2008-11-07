Стартує всеукраїнський День української писемності та мови

Напередодні Дня української писемності та мови, відповідно до наказу головного управління освіти та науки Львівської ОДА, у всіх районах та містах області 8 листопада пройдуть олімпіади з української мови.

Окрім того, уже стало доброю традицією, що основні урочистості з відзначення Дня української писемності та мови розпочинаються на Львівщині на батьківщині засновника Міжнародного конкурсу української мови, який має його ім’я, – Петра Яцика – у Верхньому Синьовидному Сколівського району. На території школи, у якій вчився Петро Яцик, щорічно відбувається віче, у якому беруть участь представники церков, громада, освітяни, учні, керівництво області, письменники, зацікавлена громадськість. Віче відбудеться у понеділок о 13.00. О 15.00 у Сколівському народному домі «бескид» відбудуться святкові урочистості до Дня української писемності та мови і відкриття Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.

Як розповіла Богдана Біляк, у приміщенні Обласного будинку вчителя зараз проходить виставка оберегів українства – вишиваних робіт, мереживних у виконанні вчителів Львівщини.

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