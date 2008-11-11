Вшанувати жертв Голодомору до Києва приїдуть глави восьми держав

За тиждень в Україні розпочнеться вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-33 років. У рамках цих заходів у Києві пройде міжнародний форум, до участі в якому вже зголосилися вісім глав держав, повідомили в міністерстві закордонних справ України.

На відзначення 75-тих роковин Голодомору в українську столицю приїдуть президенти Прибалтійських країн, Грузії, Польщі та країн Південно-Східної Європи. У міжнародному форумі загалом візьмуть участь 40 іноземних делегацій, які очолюватимуть спікери, віце-прем’єри, міністри закордонних справ, глави міжнародних інституцій, повідомив речник МЗС України Василь Кирилич. «17 листопада почнуться регіональні поїздки президента Ющенка та відкриття низки культурно-мистецьких заходів у контексті відзначення 75-х роковин Голодомору». Аби світ усвідомив масштаб Голодомору в Україні 30-х років, українське зовнішньополітичне відомство готує інформаційну кампанію про жертв Голодомору. До цього планують залучити низку іноземних ЗМІ. Уже цієї середи на провідних світових телеканалах в ефір вийде відеоролик про Голодомор в Україні, зазначив представник українського МЗС. «Завдання цього ролика якнайширше поінформувати світову громадськість про сутність, причини і проблеми, які завдав нашій країні Голодомор», - сказав Василь Кирилич.

Німецька хвиля