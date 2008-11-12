Готелем до Євро у Львові хочуть зруйнувати історичну частину міста

Художники, народні майстри та представники інших творчих професій Львова звернулися до міської ради з вимогою відмінити своє рішення про будівництва готелю до Євро-2012 на “Вічевій” площі в історичній частині міста.

Про це УНІАН повідомив лідер гурту “Скрябін” Андрій КУЗЬМЕНКО (“Кузьма”).

"Наша площа «Вічева» знаходиться у центрі Львова і використовується у даний час, за рішенням виконкому 1998 року, для художників і народних майстрів”, - сказав А.КУЗЬМЕНКО. Крім цього, за його словами, тут постійно діє виставка-продаж картин та виробів мистецтва «Вернісаж».

Але незважаючи на такі обставини, зазначив лідер гурту “Скрябін”, тут заплановано Львівською міськрадою будівництво готелю до Євро-2112 на 120 місць. Він додав, що, водночас, ця площа перебуває в центральні історичній частині Львова, яка занесена у Всесвітню спадщину ЮНЕСКО.

Співак підкреслив, що поряд із запланованим будівництвом розташовані визначні національно-архітектурні пам’ятки культури. Серед них - театр драми ім. Марії Заньковецької 1842 року, театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької 1900 року, Національний музей 1863 року та церква Преображення Господнього ХІХ століття.

"Це все знаходиться в археологічній зоні історичного центру Львова, тому ми звернулися в ЮНЕСКО і отримали звідти відповідь, у якій написано, що дії міської влади, у тому числі й інших органів самоврядування, – це є порушення параграфу 152 Конвенції 1972 року, яку Україна ратифікувала. Таким чином, будь-яке будівництво в історичній частині міста забороняється, тільки якщо це не стосується реставрації або підтримки цілісності даних об’єктів”, - підкреслив А.КУЗЬМЕНКО.

Він також повідомив, що заради збереження культурно-мистецького середовища Львова художники готові провести пікетування і вже звернулися за допомогою до юристів, які побачили у рішенні міськради низку порушень Земельного кодексу України.

А.КУЗЬМЕНКО також зазначив, що міська влада “мовчить про те, де буде «Вернісаж» і чи взагалі він десь буде”.