На Чернігівщині з 2003 року видано 11 книг про Голодомор

Управління у справах преси та інформації Чернігівської облдержадміністрації до 75-х роковин Голодомору в Україні видало одинадцяту з 2003 року книгу із серії “Голодомор на Чернігівщині 1932-1933. Пам’ять народу неубієнна”.

Як повідомили УНІАН в управлінні, у книзі О.ЛОЗОВОГО “Заборонена пам’ять. Свідчення очевидців колективізації та Голодомору на Прилуччині”, що тільки-но побачила світ, зібрано спогади очевидців тих страшних подій у селі Жовтневому Прилуцького району.

Незабаром вийдуть друком ще дві книги з цієї серії по Бахмацькому і Ріпкинському районах. Загалом до кінця листопада цього року бібліографія книг з теми Голодомору на Чернігівщині налічуватиме понад 25 видань. Усі вони будуть представлені під час презентації Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Національної книги пам’яті у Києві в Українському домі на стендах виставки друкованих видань з регіонів України. Виставкові примірники управління у справах преси та інформації облдержадміністрації передало до Українського інституту національної пам’яті.