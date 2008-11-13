Фінансова криза критично б`є по українській культурі

Світова економічна криза дісталася до українських театрів, кіностудій і зірок шоу-бізнесу. Масово відміняються корпоративні вечірки, скорочуються зарплати акторів, заморожуються кінопроекти.

Харківський академічний театр імені Шевченка "Березіль" одержав офіційний лист з обласного управління культури, адресоване всім театрам. У ньому йдеться, що "у зв`язку з скороченням надходжень коштів до обласного бюджету" театру слід скоротити оклади наполовину.

– Якщо для народного артиста – це ще не питання життя і смерті, то для звичайного учасника трупи, наприклад, працівника сцени – критичний, – каже телеканал СТБ.

– Приходять у театр о 9 ранку і йдуть об 11 вечора, майже без змін – ось вони приблизно одержують за окладом близько 700 гривень. Якщо скоротити наполовину – те буде 350 гривень, – скаржиться художній керівник театру "Березіль" Степан Пасечник.

За словами актора і режисера Едуарда Безрідного, який грав Гамлета у відомому спектаклі Андрія Жолдака, актори у відчаї і готові на радикальні кроки, аж до самоспалення.

Зараз Безрідний готує прем`єру власної постановки – "Чічіков". Режисер сказав, що прем`єру актори зіграють якнайкраще – на зло чиновникам.

– Скільки б нас – як Курбаса знищували на цій сцені, в цьому театрі, і він не зупинився до кінця, поки його не розстріляли, – і ми не зупинимося, ми гратимемо прем`єру, хай ми будемо голодні – ми зробимо це!, - наголосив Безрідний.

Фінансова криза торкнулася не тільки театрів, але і кіностудій. Відсутність цільового фінансування з боку Міністерства культури й туризму України примусила Одеську кіностудію заморозити деякі спільні проекти з російськими телеканалами.

Як повідомила прес-служба кіностудії, за наслідками 9 місяців 2008 року виручка від реалізації склала 9,04 млн. грн., чистий дохід – 8,03 млн. грн., збиток - 5,07 млн. грн. У Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку стверджують, що чисті збитки кіностудії з початку року склали 9 млн. грн.

Не дивлячись на це, Одеська кіностудія продовжує свою діяльність у нормальному режимі, роблячи низку антикризових заходів і продовжуючи пошуки шляхів подальшого розвитку.

Постраждали від кризи й українські артисти. Потужні компанії почали масово відміняти свої замовлення на проведення новорічних вечорів із зірками, про які домовлялися наперед, а концертні агентства не хочуть привозити великих зірок.

– Новорічні корпоративки пролітають у першу чергу, багато підприємств і фірми викреслили статтю на розваги свого бюджету, – розповіли в концертному агентстві "Прем`єра". – Ми позбулися всього за пару днів практично всіх замовлень, які до нас поступили ще на початку осені, і зараз зайняті тільки приїздом групи De-Phazz і співака Ероса Рамазотті.

Інформацію підтвердили і в продюсерському центрі "Укрмедіа груп":

– У нас посипалися всі корпоративки, заплановані на листопад-грудень, на які були запрошені Сердючка, Білик, Могилевська, Повалій, молодіжні групи типу "Авіатор" і "Армія". А великих зірок після провального шоу Агілери ми поки просто не ризикнемо привозити до України. Мабуть, кого криза практично не торкнулася, так це високобюджетних виконавців типу Білана, Меладзе, ВІА «Гри». Різко підскочив гонорар у Потапа і Каменських, які зараз дуже затребувані в Росії. Зі всіма артистами можна торгуватися – поступаються.

– Цього року на вечірки майже не запрошують гурти та артистів типу "Мандри", "Тартак", Марії Бурмаки та інших, які користувалися популярністю за рахунок невисоких гонорарів (максимум до $10 000), – розповіли в концертному агентстві "Арт Велес", – тобто замовляли в основному не крупні фірми, по яких нині дуже ударила криза і їм не до розваг.

Через низькі гонорари зірки вимушені врізати й свої витрати. "Чесно кажучи, криза примусила мене економити, – зізналася Ірина Білик, що відмінила один з київських концертів.

– Я не позбавляю себе задоволення - відвідувати салон краси, наприклад. Зате мені довелося відмовитися від чистки концертних платтів за $1200. Сума за ці послуги здалася мені дуже великою, тому довелося упорядковувати наряди власними силами", – додала співачка.

Наталія Могилевська каже:

– Мене як людину, яка будує студію і продюсерський центр, дуже турбує зростання цін на будматеріали. Тому доводиться добудовувати проект божевільними темпами, скуповуючи все необхідне оптом.

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