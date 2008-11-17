Експериментальний трек Beatles представлять після 40 років забуття

Шанувальники The Beatles у всьому світі, можливо, незабаром зможуть почути авангардний музичний запис "Карнавал світла" (Carnival of Light), яку учасники групи не наважувалися опублікувати більше 40 років, пише в неділю британський тижневик Observer.

Четирнадцятихвилинний запис був зроблений в січні 1967 року в лондонській студії Abbey Road Studios, коли The Beatles працювали над піснею Penny Lane.

"Карнавал світла" – це імпровізація, в якій було використано звучання різних інструментів, – від барабанів до церковного органу, часто спотворене й змішане з іншими звуками, наприклад, дзюрчанням води і незв`язними вигуками солістів – Джона Леннона і Пола МакКартні.

Композиція була виконана публічно лише одного разу – на музичному фестивалі в Лондоні в 1967 році. Після цього вона ніколи не виконувалася і не видавалася на музичних носіях.

"Даний трек – безладна суміш криків і психодіючих ефектів – далекий від тих мелодійних балад, які зробили сера Пола Маккартні знаменитим, настільки, наскільки це можна собі уявити", – зазначає газета.

За інформацією Observer, мова про "Карнавал світла" знову зайшла під час запису інтерв`ю з Полом Маккартні для радіопрограми Британської телерадіомовної корпорації ВВС, яка вийде в ефір наступного тижня.

Екс-"бітл" зізнався, що до цих пір зберігає плівку з оригіналом композиції і вважає, що "прийшов час їй показати себе".

"Так, вона існує, і мені вона дуже подобається, тому що це звільнення The Beatles, відхід у відрив", – сказав музикант.

Він також розповів, що хотів включити "Карнавал світла" в антологію The Beatles у 1996 році, проте інші учасники колективу, зокрема, Джордж Харрісон, чинили опір цьому, як і раніше вважаючи запис "дуже авантюрним".

Тепер же Маккартні заявив, що публіка повинна сама скласти думку про цю композицію.

"Коли вона буде опублікована, вона стане доказом того, що "четвірка Ліверпуля", і особливо Маккартні, була набагато більш авангардною в своїх смаках, ніж багато хто вважає", – констатує газета.

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