Експериментальний трек Beatles представлять після 40 років забуття
"Карнавал світла" – це імпровізація
Шанувальники The Beatles у всьому світі, можливо, незабаром зможуть почути авангардний музичний запис "Карнавал світла" (Carnival of Light), яку учасники групи не наважувалися опублікувати більше 40 років, пише в неділю британський тижневик Observer.
Четирнадцятихвилинний запис був зроблений в січні 1967 року в лондонській студії Abbey Road Studios, коли The Beatles працювали над піснею Penny Lane.
"Карнавал світла" – це імпровізація, в якій було використано звучання різних інструментів, – від барабанів до церковного органу, часто спотворене й змішане з іншими звуками, наприклад, дзюрчанням води і незв`язними вигуками солістів – Джона Леннона і Пола МакКартні.
Композиція була виконана публічно лише одного разу – на музичному фестивалі в Лондоні в 1967 році. Після цього вона ніколи не виконувалася і не видавалася на музичних носіях.
"Даний трек – безладна суміш криків і психодіючих ефектів – далекий від тих мелодійних балад, які зробили сера Пола Маккартні знаменитим, настільки, наскільки це можна собі уявити", – зазначає газета.
За інформацією Observer, мова про "Карнавал світла" знову зайшла під час запису інтерв`ю з Полом Маккартні для радіопрограми Британської телерадіомовної корпорації ВВС, яка вийде в ефір наступного тижня.
Екс-"бітл" зізнався, що до цих пір зберігає плівку з оригіналом композиції і вважає, що "прийшов час їй показати себе".
"Так, вона існує, і мені вона дуже подобається, тому що це звільнення The Beatles, відхід у відрив", – сказав музикант.
Він також розповів, що хотів включити "Карнавал світла" в антологію The Beatles у 1996 році, проте інші учасники колективу, зокрема, Джордж Харрісон, чинили опір цьому, як і раніше вважаючи запис "дуже авантюрним".
Тепер же Маккартні заявив, що публіка повинна сама скласти думку про цю композицію.
"Коли вона буде опублікована, вона стане доказом того, що "четвірка Ліверпуля", і особливо Маккартні, була набагато більш авангардною в своїх смаках, ніж багато хто вважає", – констатує газета.