Сьогодні прем`єра фільму про історію Михайлівського монастиря

У Києві презентовано новий науково-популярний фільм про історію Михайлівського Золотоверхого монастиря. Прем’єра фільму “Михайлівський Золотоверхий монастир. 900 років” відбудеться сьогодні у столичному кінотеатрі “Київ”. 23 листопада його покажуть на Першому національному каналі.

Про це повідомили на прес-конференції в УНІАН намісник Михайлівського Золотоверхого монастиря, ректор Київської православної богословської академії Владика ДИМИТРІЙ (РУДЮК) та кінорежисер-постановник фільму, заслужений діяч мистецтв України Василь ВІТЕР.

Владика ДИМИТРІЙ нагадав, що у липні цього року відбулися офіційні урочистості з нагоди 900-річчя Михайлівського Золотоверхого монастиря відповідно до Указу Президента України. Презентація фільму відбудеться в рамках запланованих до ювілею заходів. У фільмі розповідається вся історія монастиря.

У свою чергу, В.ВІТЕР повідомив, що це вже другий знятий ним фільм про Михайлівський Золотоверхий монастир (перший був присвячений відбудові храму). Замовлення на нього надійшло від Міністерства культури і туризму у квітні поточного року. Спочатку планувалось зняти фільм тривалістю приблизно 30 хвилин, але під час роботи було виявлено багато цікавих фактів, і тому кінцева версія фільму становить 52 хвилини.

Знімалась стрічка у тісній співпраці з духовенством монастиря, яке надавало свої консультації, поради щодо сценарію фільму.

Бюджет фільму становить 285 тис. грн.

На завтрашню прем’єру фільму о 19.00 до кінотеатру “Київ” запрошені науковці, представники громадськості, духовенства, органів державної влади.

На УТ-1 фільм демонструватиметься 23 листопада о 16.50.