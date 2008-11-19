У Львівському музеї виставили для огляду 60 унікальних фотографій

У радянську епоху людей, які були на цих знімках, одразу кинули б за ґрати. Нині чорно-білі фотокартки вийняли з архівів чернечих громад, церкви та з приватних колекцій і представили львів’янам.

На знімках – священики та миряни – греко-католики. Колекція – коротка фото-історія церкви, яку в минулому столітті понад сорок років переслідувала радянська влада. На світлинах є унікальні кадри служіння священиків у засланні. Фотографувалися ці люди після весіль чи хрестин, що відбувалися у потаємних квартирах.

Від знімків лине тепло та впевненість, кажуть відвідувачі. Адже ці люди в найскладніших умовах, щодня наражаючись на смерть за віру, таки зберегли власну гідність.

Отець Роман Тереховський, священик УГКЦ: "Це історія безглуздого свавілля влади, яка топтала людську особу як таку. У всіх її проявах - її благості, її доброті".

ICTV