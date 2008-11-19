Лію Ахеджакову «вбили» у Львівській опері

Актриса московського театру «Современник» Лія Ахеджакова на знак протесту проти поведінки публіки під час спектаклю «Персидская сирень» в залі Львівського національного театру опери і балету перервала фінальні оплески, і не взявши квітів, пішла зі сцени.

Такої ганьби театральний Львів ще не бачив, пише ЗІК. То там, то тут «співали» мобільники. Якийсь дядько, ані грама не комплексуючи, розтлумачував комусь по мобілці, «якого біса» він робить в Опері. Кобіті у першому ряді теж вперто дзвонили, і вона п’ять хвилин копирсалася у сумці у пошуках телефону. Двері лож безперестанку грюкали: нарід тусувався туди-сюди, як у сільському клубі. У проходах в партері не припинялося швендяння.

«Я не в первый раз в моем любимом Львове. Но за всю мою жизнь мне не было так неимоверно трудно играть, как сегодня. Беспрестанный стук дверей, звонки мобильных телефонов, разговоры и шум… Мне больно и горько, - так заявила після вистави Лія Ахаджакова. - Артист на сцене очень одинок и беззащитен. В него можно стрелять, когда он на сцене. Его можно убить. Вы убивали нас сегодня тем, что происходило в зале. И очень обидно, что это все – в дорогом мне Львове. Пожалуйста, не поступайте так больше», – народна артистка Росії Лія Ахеджакова, показавши долонями знак «Стоп!», такими словами 17 листопада перервала аплодисменти залу після фінальної сцени вистави «Персидская сирень» московського театру «Современник». Вона не узяла квітів і пішла з сцени.