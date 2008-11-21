Анастасія Заворотнюк ”втрапила” на 17 мільйонів

Симоновський суд Москви зобов`язав актрису і телеведучу Анастасію Заворотнюк надати її договір з Першим каналом в рамках процесу за позовом телеканалу "Росія" про стягнення з актриси близько 17 мільйонів рублів, повідомила РІА “Новости” керівник прес-служби Мосміськсуду Ганна Усачова.

"Відповідач повинен надати договір, щоб суд міг визначити, чи були чинними при підписанні цього документа зобов`язання Стрюкової (тоді актриса носила прізвище колишнього чоловіка) з телеканалом "Росія", - сказала вона.

За словами Усачової, суд дав час Заворотнюк до 3 грудня. Цього дня після ознайомлення з документом суд визначить, в який момент актриса уклала договір з Першим каналом - до розірвання договору з "Росією" чи ні.

Крім того, у четвер обидві сторони заявили клопотання про ведення процесу в закритому режимі, щоб не стала відома конфіденційна інформація. Суд задовольнив таке клопотання.

У позові до актриси зазначено, що 16 червня "Росія" і Заворотнюк уклали договір, згідно з яким актриса взяла зобов`язання "виконувати роль ведучої і (або) співведучої" при виробництві кількох циклів розважальних або музичних програм.

Крім того, відповідачка зобов`язалася не брати участі "як основний ведучий або співведучий у проектах третіх осіб", а також без попереднього узгодження з телекомпанією не давати інтерв`ю, не брати участі в радіо- і телепередачах і в інших подібних заходах.

29 серпня Заворотнюк надіслала телекомпанії лист про відмову від договору і його розірвання в односторонньому порядку.

У зв`язку з цим позивач просить суд оштрафувати актрису на 417 тисяч рублів, а також стягнути з неї неустойку у розмірі 16 мільйонів 680 тисяч рублів за порушення умов договору.