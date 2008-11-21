Помер польський актор Ян Махульський (Квінто з Ва-Банку)

Помер видатний польський актор театру і кіно Ян Махульський (Jan Machulski), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на польські ЗМІ.

Світову славу Яну Махульському принесли ролі, зіграні у фільмах "Рукопис, знайдений у Сарагосі" за однойменним романом Яна Потоцького, "Ва-банк", "Ва-банк-2", "Кінгсайз", "Дежавю", "Вінчі" та багатьох інших.

Ян Махульський народився 3 липня 1928 року в Лодзі. У 1954 році закінчив Державну вищу акторську школу в Лодзі, а в 1971 році - Державну вищу театральну школу у Варшаві. Виконував ролі в театрах Ополя, Любліна, Лодзі і Варшави. Декан відділення акторської майстерності в лодзській кіношколі.

Ян Махульський - батько відомого польського кінорежисера Юліуша Махульського.