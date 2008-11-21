Universal продовжуватиме історію Джейсона Борна

Universal викупила ексклюзивні права на Джейсона Борна – головного героя знаменитої трилогії Роберта Ладлема, що лягла в основу знаменитої кінотрилогії.

Власне, раніше в студії був договір тільки на три фільми, які спочатку задумувалися як відповідь "бондіані", проте коли амнезійний агент Борн у виконанні Мета Деймона набігав на один мільярд доларів у світовому прокаті, було вирішено трьома фільмами не обмежуватися. Виконавець головної ролі, а також режисер Пол Грінграсс після досить короткого періоду публічних відмовлянь підписали контракт на четверту стрічку. Зараз Джордж Нолфі ("Ультиматум Борна" і "Дванадцять друзів Оушена") працює над її сценарієм, цього разу вже не відштовхуючись від будь-яких літературних джерел, оскільки Ладлем помер, так і не написавши продовження, а четверта і п`ята книги, що вийшли з-під пера Еріка Ван Ластбадера, великою популярністю не користувалися.

Тепер же Universal у повну міру продемонструвала серйозність своїх намірів, і, цілком імовірно, що вийдуть і п`ятий, і шостий "Борни". До того ж, за умовами операції, студія отримує право першою претендувати на екранізацію інших творів майстра політичного тріллера. Правда, "Коло Матарезе" (Matarese The Circle), у них вже відвела MGM і зніматиме в екранізації Дензела Вашингтона.

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