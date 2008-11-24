Знаменита оперна діва дала єдиний концерт в Одесі

Під час півторагодинного виступу Монсеррат Кабальє публіка аплодувала винятково стоячи.

Вона знає справжню ціну життя. Адже багато шанувальників «поховали її як співачку» ще у 1992, після її провалу на сцені лондонського «Ковент-Гардена». Після того Монсеррат Кабальє потрапила у шпиталь в Нью-Йорку, де їй повідомили, що у неї рак. На щастя, лікарі врятували співачку.

Її музичний стаж перевищив півстоліття, але Монсеррат і сьогодні запитана. Подробиці життя, творчості і майбутні плани оперної діви читайте на шпальтах «Событий».

"Я народилася у бідній родині і соромилася цих злиднів, тому у школі мене не любили. Коли перестану співати, не хочу, щоб мене почали жаліти", - каже співачка.

ICTV