Знайшли мертвим екс-клавішника гурту ”Машина времени” (фото)

В Івановській області (Росія) на околиці міста Юр’євець знайдено тіло колишнього клавішника групи "Машина времени", який грав у колективі з 1982 по 1989 роки.

Як повідомляється на сайті групи з посиланням на Головне управління МВС по Центральному федеральному округу, музикант був убитий, а підозрюваний в його вбивстві – 57-річний чоловік на прізвище Государєв - вже затриманий.

За даними агентства IvanovoNews, Зайцев був убитий ще в травні 2008 року на одній з квартир Юр’євця, імовірно, в результаті побутової сварки. Офіційно пізнання, а також судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті, поки не проведені.

Раніше в російській пресі з`являлася інформація, що у вересні 2007 року Олександр Зайцев, перебуваючи у стані наркотичного сп`яніння, був викрадений невідомими в Москві. Близькі музиканта припускали, що причиною викрадення міг стати намір злочинців заволодіти його московською квартирою.

Лента.ру