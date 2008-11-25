У Хмельницькому пройде міжнародний фестиваль моно-мистецтв

З 25 по 30 листопада в Хмельницькому і Кам’янець-Подільському пройде ІX Міжнародний фестиваль моно-мистецтв"Відлуння".

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури і туризму України, у програмі фестивалю візьмуть участь артисти театрів з 7 країн світу. Серед них - Київський академічний Молодий, Хмельницький монотеатр "Кут", Театр "Cassіopea Buhne" і Театр-студія "Пушкінська школа" з Росії, Театр "Kropka" з Австралії, Театр "Keller 62" з Швейцарії, Національний театр Латвії, Державний драматичний театр Білорусі.

Увазі глядачів також буде представлений спектакль "Фатальна доля леді Макбет" у виконанні Аріне Соукассян з Ірану.

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