У Києві демонтують 8 пам’ятників Леніну

Найближчим часом у Києві демонтують 10 монументів, у тому числі 8 пам’ятників Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Сергій РУДИК сьогодні на прес-конференції.

За словами С.РУДИКА, принциповою позицією столичної влади є неприпустимість знаходження у столиці пам’ятників особам, злочинна діяльність яких є доведеною.

“У нас повинна бути архівна довідка, яка підтверджена серйозною науковою інституцією, про причетність особи, якій встановлено пам’ятник, до організації Голодомору і безпосереднього здійснення політичних репресій”, - пояснив С.РУДИК.

У зв’язку з цим він повідомив, що на сьогодні за поданням київської міської влади Міністерство культури і туризму виключило із Державного реєстру нерухомих пам’яток України у зв’язку з невідповідністю критеріїв 11 об’єктів монументального мистецтва, які після цього підлягають демонтуванню.

Це, зокрема, пам’ятник Косіору у сквері Артема (вже демонтований), пам’ятник Чубарю на Відрадному проспекті, пам’ятник Дзержинському на вул. Червоноармійській та 8 пам’ятників Леніну на вулицях Алма-Атинській, Берлінського, Бориспільській (два монументи), Глибочицькій, Мельникова та Повітрофлотському проспекті.

Говорячи про найбільш відомий у столиці пам’ятник Леніну на бульварі Тараса Шевченка, С.РУДИК наголосив, що і цей об’єкт обов’язково повинен бути демонтованим. Але, як пояснив заступник голови КМДА, зазначений пам’ятник є об’єктом національного значення, і рішення про його демонтаж повинно прийматися на рівні Кабінету міністрів.

С.РУДИК додав, що окрім цього монументу в Києві серед об’єктів національного значення, яких також необхідно, за його словами, позбутися, є “Пам’ятник чекістам, які загинули за владу Рад” і пам’ятник Мануїльському.

“Ми обов’язково виконаємо рішення київської влади і демонтуємо ці пам’ятники національним злочинцям, які не мають ніякої культурної чи історичної цінності для столиці. Це буде зроблено, незважаючи на можливий спротив певних маргінальних політичних сил, які заради збільшення рейтингу на піввідсотка готові виправдовувати і захищати “чікатіл” і “леніних”, - наголосив С.РУДИК.

Столична влада відпрацьовує рішення про подальшу долю демонтованих пам’ятників. “Вони не будуть зруйновані, а, можливо, зосереджені десь в одному місці і будуть доступними для відвідування”, - зазначив заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська державна адміністрація на виконання Закону “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні”, указів Президента України та розпоряджень Кабінету міністрів щодо проведення заходів до роковин Голодомору доручила до 22 листопада 2008 року демонтувати розташований у сквері на вул. Артема пам’ятник Косіору.