Євробачення-2009 у Москві відкриється 9-го травня
Завершиться конкурс 16 травня
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"Згідно розпорядження мера, Євробачення пройде з 1 по 16 травня. Півфінали пройдуть 12 і 14 травня, а фінал конкурсу – 16 травня в спортивному комплексі "Олімпійський". Церемонія відкриття відбудеться 9 травня о 20.00 на Університетській площі на Воробйових горах, церемонія закриття – 16 травня о 23.30 у Гостинному дворі", – сказав співробітник міськадміністрації.
Через проведення конкурсу в столиці може бути змінений режим роботи міського транспорту.
За його словами, оплата витрат з підготовки і проведення конкурсу здійснюватиметься за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджету міста Москви і залучених коштів.
"Спеціальну робочу групу з підготовки і проведення Євробачення-2009 очолить заммера Валерій Виноградов", – сказав співробітник столичної мерії.