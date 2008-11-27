Євробачення-2009 у Москві відкриється 9-го травня

Московська влада затвердила план проведення конкурсу Євробачення-2009 – він відкриється 9 травня на Воробйових горах і завершиться 16 травня у Гостинному дворі, повідомило джерело в міській адміністрації.

"Згідно розпорядження мера, Євробачення пройде з 1 по 16 травня. Півфінали пройдуть 12 і 14 травня, а фінал конкурсу – 16 травня в спортивному комплексі "Олімпійський". Церемонія відкриття відбудеться 9 травня о 20.00 на Університетській площі на Воробйових горах, церемонія закриття – 16 травня о 23.30 у Гостинному дворі", – сказав співробітник міськадміністрації.

Через проведення конкурсу в столиці може бути змінений режим роботи міського транспорту.

За його словами, оплата витрат з підготовки і проведення конкурсу здійснюватиметься за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджету міста Москви і залучених коштів.

"Спеціальну робочу групу з підготовки і проведення Євробачення-2009 очолить заммера Валерій Виноградов", – сказав співробітник столичної мерії.

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