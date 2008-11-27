Сьогодні в Україні стартує VІII фестиваль ”Нове британське кіно”

27 листопада в Україні стартує VІII фестиваль "Нове британське кіно", який охопить шість найбільших міст.

Глядачі побачать підбірку свіжого британського кіно. У програмі фестивалю – нові картини Майкла Уїнтерботтома, Кена Лоуча, Пітера Грінуея та інших яскравих представників сучасної британської кіношколи.

Фільмом-відкриття форуму стане стрічка "Спогади невдахи" (Flashbacks of а Fool) Бейлі Уолша, головну роль у якому зіграв Денієл Крейг, відомий глядачам роллю агента 007 у двох останніх фільмах бондіани.

Прем`єра стрічки відбудеться 27 листопада в київському кінотеатрі "Україна". На відкритті серед гостей очікуються продюсер стрічки "Спогади невдахи" Деймон Брайан (Damon Bryant), який заснував разом з Джудом Лоу, Еваном Макгрегором та іншими зірками продюсерську помпанію, а також сам режисер картини Бейлі Уолш (Baillie Walsh), що зробив собі ім`я на проекті про гурт Oasis, – "Lord Don`t Slow Me Down". Крім ігрового кіно, Уолш також знімав відео для таких груп, як Massive Attack і INXS.

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