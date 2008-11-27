«Українські вечорниці» вперше вирушать на Прикарпаття

30 листопада Олег Скрипка та коктейль-клуб «Кіліманджаро» запрошують усіх шанувальників на культурно-мистецьку акцію «Українські вечорниці», що на цей раз станеться у славному місті Івано-Франківську. Повідомляє Інтренет-портал Країна Мрій.

Традиційно «Вечорниці» носитимуть характер танцювально-розважальний, але не відступатимуть від етнічної ідеї. Керманич дійства - DJ О’Skrypka.

Початок о 21-00. Адреса клубу: м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 1Б. Довідки за телефонами: +38 (0342) 502-406, +38 (0342) 722-442, +38 (067) 34-222-34.